Libera chiede più tamponi per arginare il contagio

Il Paese deve fare squadra ed occorre evitare di dare spazio a elementi critici - scrive in una nota Libera - che pur potrebbero emergere, di fronte al diffondersi dell’epidemia". Chiede provvedimenti drastici per fermare l’epidemia. Non solo, come stanno per fare i comuni a noi limitrofi, limitando al massimo gli spostamenti ma valutando anche lo screening di tutta la popolazione. Ricorda che L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta lanciando un appello affinché sia incrementato il numero dei tamponi per individuare i portatori sani del virus e che Veneto, Toscana e ora anche Emilia Romagna stanno andando verso questa direzione. Può farlo – chiede - anche San Marino? “Se il problema è di carattere economico – continua Libera – crediamo che lo Stato possa affrontarlo con il sostegno di tutti i cittadini. Per mettere prima di tutto in sicurezza coloro che stanno combattendo in prima linea, ma anche per arginare più velocemente il contagio".





