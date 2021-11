VACCINAZIONE Libera contro Ciavatta: "Basta frasi in libertà"

Libera attacca il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta per le dichiarazioni fatte a Rtv a proposito della vaccinazione omologa, quindi con Sputnik light, “sconsigliata” per la produzione anticorpale di molto inferiore rispetto alla vaccinazione di tipo eterologo. “Basta con frasi in libertà – ammonisce la forza d'opposizione – che senza evidenze e numeri in mano, rischiano solo di ingenerare inutili allarmismi e tensioni. Anche perché – continua Libera - la confusione regna sovrana nell’Iss e i rapporti con l’Italia sono ormai simili a quelli che intercorrono tra professore e studente”.

Libera si dichiara dalla parte della scienza, pronta a supportare qualsiasi provvedimento che si rendesse indispensabile, ma – sottolinea - i sammarinesi non sono cavie. Infine tornano a chiedere “che vengano fatti emergere i risultati dello studio Spallanzani sulla campagna vaccinale a San Marino, di rendere pubblici i dati scientifici sulla vaccinazione omologa ed eterologa e che quindi si segua la scienza senza fare dichiarazioni e valutazioni di comodo”.

