Libera: governo condivida l’ODG del Congresso con le forze di opposizione

Libera interviene sulla fine della legislatura e chiede al Governo di condividere le delibere del Congresso con le forze di opposizione. Gli accadimenti delle ultime settimane, scrive il partito, hanno dimostrato che la Democrazia Cristiana con i “suoi” 22 consiglieri non può controllare e condizionare le azioni che legittimamente i partiti dell’opposizione sono in grado di mettere in campo. In questi 4 anni, aggiunge Libera, il Governo ha dimostrato di non disdegnare l’emissione di delibere molto generose in quanto a consulenze, collaborazioni, trasferte; quando la situazione debitoria dello stato richiederebbe un atteggiamento molto più morigerato.

La condivisione con tutte le forze politiche delle delibere che il Congresso di Stato ha intenzione di emanare, conclude Libera, è già avvenuto, in tutta trasparenza e senza ritrosie da parte di chi in quel momento ricopriva il ruolo di amministratore, nel finale della scorsa legislatura.