OPPOSIZIONE Libera: "Governo senza nemmeno una minima competenza" "Dovrebbe sapere che ogni dichiarazione genera ripercussioni e reazioni"

Nemmeno una minima competenza. Così attacca Libera, ricordando che “un Governo minimamente competente dovrebbe comprendere, nel momento in cui guida un Paese, che ogni dichiarazione, iniziativa ed azione genera inevitabilmente ripercussioni e reazioni. Avrebbe per esempio gestito le difficoltà all'interno del Tribunale evitando di inasprire rapporti o creare lacerazioni che rischiano di diventare insanabili”. E ricorda quella che definisce “incredibile piroetta sulle azioni di responsabilità del Cis: se nel 2019, grazie all'azione delle nostre forze politiche, gli amministratori e azionisti hanno pagato per primi il buco creato; con questo Governo c'è stato un dietrofront assurdo, prevedendo salvacondotti proprio agli stessi responsabili”. “Per non parlare poi – conclude – del disastro fatto sulla giustizia, dove l'ingerenza della politica e le defenestrazioni fatte senza una minima capacità di gestione degli avvenimento ha finito per mettere a repentaglio la credibilità del Paese”.

