BANCA CIS Libera: "Perseguire le responsabilità e recuperare il maltolto"

In relazione alla vicenda Guidi, Libera si chiede: "che fine abbia fatto il recupero del maltolto su banca Cis?". A pagare gli errori del passato - secondo il partito di opposizione - non possono essere sempre i cittadini ma che si devono perseguire le reali responsabilità sia per le difficoltà create nel sistema bancario sia in ambito giudiziario. "Ci spiace - concludono - che sia calato un pericoloso silenzio su queste faccende".

