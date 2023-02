Libera: “Piano Casa San Marino”, una necessità non più rinviabile

Anche a seguito del nostro approfondimento sull'emergenza casa e caro affitti, Libera torna sul fenomeno. Evidenzia come ricada soprattutto sui giovani e ne indaga le cause: crisi del settore edilizio, difficoltà di accesso al credito bancario e al “mutuo prima casa” fino a una diffusa ritrosia ad affittare da parte dei proprietari. Problema che Libera ha da tempo sottoposto anche all'Aula facendo proposte: l'istituzione di un Registro per gli immobili a disposizione delle famiglie, con diritto ad agevolazioni fiscali per il proprietario e tassazione per gli immobili sfitti che non aderiscano al registro; iniziativa di edilizia sociale per gli immobili legati ai grandi NPL; revisione in chiave di una semplificazione della legge sul mutuo prima casa; istituzione di un tavolo di confronto che coinvolga politica, forze sociali, agenzie immobiliari e istituti di credito.

