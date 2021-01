REPLICA Libera replica a Rete sulla Commissione Sanità

Libera replica a Rete sulla Commissione Sanità.

Libera replica al comunicato di ieri di Rete rispetto le strumentalizzazioni che proprio il partito di opposizione avrebbe sollevato con una precedente nota stampa, rispetto al dibattito in Commissione consiliare sanità. Libera chiede conto delle dimissioni del dott. Rinaldi, della situazione del Casale La Fiorina e del tema della disabilità. "Rete non ha certo tempo da perdere - concludo - pertanto aspettiamo un comunicato con delle risposte vere ai problemi e non certo le risposte stizzite di chi non sa fare altro che gettare fumo negli occhi".

