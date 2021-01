Vaccini, Rete: "Da Libera becera strumentalizzazione"

Sul tema vaccini torna Rete, dopo la commissione Sanità di mercoledì, durante la quale il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta ha riferito rispetto al protocollo di intesa con il Ministero della Salute e sul piano vaccinale per la Repubblica. Rete rileva come, in Aula, ci sia stato un apprezzamento “totale e inequivocabile”, anche da parte dei commissari di Libera – scrive Rete – "il che stride con quanto poi espresso da Libera nella nota stampa diffusa ieri, dai toni aggressivi, stravolgendo la realtà dei fatti con informazioni false”, parlando anche di “becera strumentalizzazione politica di totale irresponsabilità”.

“L’ossessione dell’opposizione, che oggi si scopre maestra in tutte le azioni in cui ha miseramente fallito – prosegue Rete - è finalizzata all’ennesima mozione di sfiducia che le porti vantaggi politici”.