Libera su Emergenza Bollette: "Lonfernini offende i sammarinesi" "Goffo il tentativo di scaricare il malcontento su strumentalizzazioni politiche. Prenda atto del suo fallimento e ne tragga le conseguenze"

Per Libera la versione fornita dal Segretario di Stato Lonfernini sull'emergenza bollette è offensivo per tutti i sammarinesi. Goffo, a parere del partito di opposizione, il tentativo di scaricare il malcontento su strumentalizzazioni politiche, mentre vengono recapitate le bollette con importi mostruosi che si aggiungono agli aumenti dei mutui, il caro spesa e l'aumento dei contributi pensionistici. Lonfernini, per Libera, dovrebbe prendere atto del suo fallimento e trarne le dovute conseguenze.

