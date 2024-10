Libera verso il Congresso: riflettori su Segretario politico e strategie future

Il direttivo di Libera

Libera procede a grandi passi verso il suo secondo Congresso che si celebrerà il 15 e 16 novembre e che vedrà la partecipazione di 300 iscritti, dei quali circa 200 con diritto di voto. Nell'occasione verranno rinnovate le cariche interne e naturalmente l'attenzione si concentra sulla nomina del nuovo segretario politico che prenderà il posto di Matteo Ciacci. Ad oggi risulta candidato solo Michele Muratori, ma è probabile che nel frattempo si facciano avanti anche altri nomi.

Nel caso gli aspiranti al ruolo fossero più di uno, il partito dovrà lavorare per trovare una sintesi oppure affidarsi al voto. Del resto per Libera questo è il primo vero Congresso politico, con dinamiche profondamente diverse dall'Assemblea Costituente di quattro anni fa, che aveva visto la fusione di Ssd, Civico 10 e Res.

Nella prossima Assise si confronteranno proposte e candidati, verrà rivisto lo statuto, e l'organismo sarà chiamato a prendere decisioni importanti, voterà mozioni e traccerà linee future da seguire. Nell'indicare il percorso si aprirà una riflessione sull'alleanza con il Psd che procede – è stato detto – in maniera proficua. In questo senso è stata caldeggiata da entrambe le forze una strategia inclusiva, ma solo dopo i rispettivi Congressi saranno chiari tempi e modi. Lo stesso Psd riunirà infatti la propria Assise il 26 e 27 ottobre e sarà quindi interessante capire, dalle risultanze, quale marcia verrà impressa alla riaggregazione dell'area.

Resta comunque fermo, per Libera, il progetto riformista e progressista, ribadito anche ieri durante il Direttivo. Il Segretario Matteo Ciacci ha inoltre espresso soddisfazione per l’incremento degli aderenti e per l’inizio di legislatura, che ha visto il riconoscimento della Palestina, uno degli obiettivi segnati con la penna rossa.

Fitta l’agenda delle priorità, fra cui spiccano accordo Ue, emergenza casa, sistema socio sanitario e progetti infrastrutturali.