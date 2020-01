PARIFICAZIONE DIRITTI Lonfernini: "Va ricreato l'equilibrio fra lavoratori sammarinesi e frontalieri" Il neo Segretario al lavoro assicura: "Su tutta la parte occupazionale del nostro paese c'è un impegno ben preciso"

Sulla parificazione dei diritti degli oltre seimila lavoratori frontalieri occupati a San Marino al centro dell'incontro fra Csir e Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, interviene anche il neo Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini. "Questione – ricorda – che tocca occupazione, politica estera, parte pensionistica, e che vogliamo affrontare con grande serietà, dedizione e nel rapporto con le istituzioni a noi vicine, Regione Emilia-Romagna e Marche, ma in particolar modo con la politica italiana. Interloquire fra Governi – aggiunge - sarà fondamentale anche su temi come questi”. E a chi si chiede che posto avrà il problema frontalieri nell'agenda del Governo, Lonfernini rassicura: “Rappresenta uno dei grandi temi del nostro programma. Su tutta la parte occupazionale del nostro paese c'è un impegno ben preciso. È logico che guarderemo con grande attenzione ai lavoratori sammarinesi ma non di meno a quelli frontalieri, che sono stati fino a oggi una risorsa e continueranno ad esserlo per il futuro, in un equilibrio che va assolutamente ricreato. Sarà il lavoro mio e di tutti i colleghi del Congresso di Stato”.



I più letti della settimana: