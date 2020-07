GDC Lorenzo Bugli a Moncalieri per incontrare i Giovani Popolari

Lorenzo Bugli a Moncalieri per incontrare i Giovani Popolari.

Incontro, giovedì scorso, tra il presidente dei Giovani Democratico Cristiani, Lorenzo Bugli, e i Giovani Popolari di Moncalieri, comune in provincia di Torino. Nell'incontro – si legge in una nota - le due segreterie giovanili hanno condiviso idee e proposte per una futura collaborazione che unirà ancora di più gli appartenenti alla comune tradizione democraticocristiana. Alla fine dell'incontro, Bugli ha presenziato al concerto nella collegiata di Moncalieri, dedicato al Beato Bernardo di Baden. Un incontro che, per Bugli, ha un doppia valenza: il rafforzamento del dialogo con l'Italia, soprattutto – rileva il consigliere Dc - in vista della ripresa ormai imminente delle trattative per l'accordo di associazione con l'Ue, e l'ampliamento dei rapporti con le realtà politiche giovanili dell'area dei Popolari europei.



I più letti della settimana: