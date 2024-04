POLITICA Lotta al cyberbullismo: dopo il decreto, Domani Motus Liberi garantisce massimo impegno per la ratifica Tematiche relative ai giovani che occuperanno una parte importante del programma elettorale del partito

Nuove regole per combattere un fenomeno tanto nascosto quanto preoccupante: il cyberbullismo. Il decreto delegato 77 stabilisce una serie di disposizioni per affrontare il problema, dalla prevenzione alla tutela dei minori, dalla loro educazione fino a misure per intervenire.

Dopo la promulgazione, il decreto dovrà essere ratificato, ma dal prossimo Consiglio. Tra le forze politiche, Domani Motus Liberi promette il massimo impegno affinché la questione resti centrale. "Vogliamo ringraziare il Governo - afferma Gaetano Troina, direttore dell'ufficio stampa di Domani Motus Liberi - per aver collaborato con noi nel lavoro partito da un nostro progetto di legge del 2021. Dopo numerosi confronti, si è finalmente raggiunta una sintesi: il decreto 77. Sarà compito del nuovo Governo ratificarlo. Siamo in una fase di analisi dei feedback che arriveranno da cittadinanza e operatori".

Se ci sarà la necessità di modifiche migliorative, "siamo a disposizione per lavorare a un testo condiviso". Sarà fatto "tutto ciò che sarà necessario - prosegue Troina - per preservare un testo per noi fondamentale". Tematiche relative ai giovani che occuperanno una parte rilevante nel programma elettorale del partito, anticipa Dml.

Nel servizio l'intervista a Gaetano Troina - Domani Motus Liberi

