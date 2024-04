Cyberbullismo: promulgato il decreto per la prevenzione e il contrasto

Contro il cyberbullismo: la prevenzione, la tutela e l'educazione dei minori, per chi ne è vittima, per chi lo pratica. E, ancora una volta, l'importanza di una rete allargata in azione: Forze dell'Ordine e Tribunale, le Autorità Garanti – per la Protezione dei Dati, per le Pari Opportunità – l'ISS, con il Servizio Minori, l'associazionismo, le famiglie, naturalmente, la scuola. 11 articoli: si introduce l'obbligo di segnalazione per chi venga a conoscenza di episodi di cyberbullismo, in testa, il Dirigente Scolastico. In base alla gravità dell'atto, si attiveranno misure educative, oppure si riferirà a Gendarmeria e Tribunale. Guardando invece all'autore dell'atto: viene introdotto il richiamo verbale da parte della Gendarmeria, con finalità preventiva. In questa direzione anche il ruolo del Tribunale nel disporre, in caso di condanna, misure alternative alla pena, con l’affidamento ai servizi sociali.

Si ampliano le competenze del “Tavolo per la Programmazione e gli Interventi di Promozione ed Educazione alla Salute nelle Scuole”: assumerà funzione specifica di contrasto a bullismo e cyberbullismo e monitoraggio sull'uso problematico dei social media. Ne faranno parte, tra gli altri, Gendarmeria, Authority Pari Opportunità, Servizio Minori, Ordine Avvocati e Notai, l'associazionismo. Dovrà redigere un piano d'azione: definirà iniziative di informazione per i cittadini, insieme ai servizi socio educativi e alle scuole; raccoglierà dati, per uno stretto monitoraggio, relazionando annualmente alla Segreteria Istruzione. Proprio quest'ultima, avrà un ruolo chiave nel dettare linee di contrasto in uno degli ambiti più a rischio, quello scolastico: dalla formazione dei docenti alla promozione di un ruolo attivo degli studenti, supportando bandi di progetti di sensibilizzazione elaborati dalle scuole. Prevenzione dal cyberbullismo anche nella didattica: il fenomeno dovrà entrare in maniera trasversale nelle diverse discipline.