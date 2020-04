Misure condivise contro la crisi, Rete: “Passaggio importante, segno di una nuova stagione”

Il Movimento Rete interviene all'indomani dell'approvazione in Aula dell'ordine del giorno che segna indirizzo e risposte alla crisi e per il rilancio dell'economia sammarinese. “Frutto della ricerca di condivisione da parte della maggioranza aprendosi al dialogo con le opposizioni” - scrive. Ne ricorda gli indirizzi, fra i quali “la ricerca di misure per la tenuta del bilancio pubblico secondo principi di equità e tutela delle classi più povere; cercare i fondi necessari alla ripartenza e alla ristrutturazione del sistema finanziario escludendo prestiti a condizioni insostenibili per il Paese, proseguire nel progetto di recupero NPL tramite veicolo di sistema, impegnando l'Aula a sfruttare “tutti gli strumenti per creare liquidità interna attraverso strumenti innovativi che sfruttino la nostra sovranità”.

Misure ma anche per quali obiettivi: “aiutare le fasce più deboli, aumentare la capacità di consumo interno per il rilancio del settore produttivo”. Poi il metodo di attuazione: “rispettando – scrive Rete – la centralità del Consiglio Grande e Generale, tenendo costante il dialogo con l'opposizione e con le parti sociali”.

Un giudizio infine politico: “Un passaggio importante – osserva Rete – che auguriamo segni l'inizio di una nuova stagione, che veda la collaborazione di tutto l'arco parlamentare. Sarebbe la migliore eredità – conclude Rete - che questa tremenda pandemia potrà lasciarci”.



