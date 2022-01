SAN MARINO Morte Sassoli: il cordoglio di Segreteria Esteri e Psd-Md

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, con una nota, si unisce al lutto che ha colpito Italia ed Europa per la scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli: una figura con una luminosa esperienza politica e giornalistica alle spalle, - scrivono dagli Esteri - che ne tratteggiavano il profilo di uomo intelligente, colto e popolare. Di Sassoli la Segreteria rievoca il forte spirito democratico, la passione e la promozione dei valori europei per il rafforzamento dell’unione e della solidarietà tra popoli e nazioni. “Appresa la notizia della triste scomparsa del Presidente David Sassoli, - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – a nome del Governo sammarinese e mio personale, esprimo all’amica Nazione Italiana, alle Istituzioni comunitarie europee e alla famiglia Sassoli, i sentimenti del più profondo cordoglio.”

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico piangono l'improvvisa dipartita del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. In una nota ne ricordano il grande impegno e lo stile da Presidente che lo ha contraddistinto nel modo di condurre i lavori del parlamento europeo. Sassoli ha portato avanti i valori europei sempre con rigore – concludono - ponendo l'accento sullo spirito di solidarietà ed unione che anima i veri europeisti. Mancherà alla sinistra europea e non solo.

