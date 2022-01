Messaggio di cordoglio per la scomparsa del presidente del parlamento europeo David Sassoli

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nella triste circostanza dell’improvvisa scomparsa di David Sassoli, si unisce al lutto che ha colpito l’Italia, la grande Famiglia europea ed i suoi Cari, ricordando la figura del Presidente del Parlamento europeo, con una luminosa esperienza politica e giornalistica alle spalle, che ne tratteggiavano il profilo di uomo intelligente, colto e popolare. Di Sassoli si rievocano il forte spirito democratico, la passione e la promozione incondizionata dei valori europei per il rafforzamento dell’unione e della solidarietà tra popoli e nazioni; gli stessi valori unanimemente riconosciutigli e propri del suo anelito costante verso il bene comune e il servizio alle Istituzioni e ai cittadini. “Appresa la notizia della triste scomparsa del Presidente David Sassoli, voce autorevole e appassionata dello scenario istituzionale europeo, - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – a nome del Governo sammarinese e mio personale, esprimo all’amica Nazione Italiana, alle Istituzioni comunitarie europee e alla famiglia Sassoli, i sentimenti del più profondo cordoglio.”