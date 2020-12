CGG Mozione di sfiducia nei confronti del segretario Beccari, lunedì si fisserà la data del prossimo Consiglio

Mozione di sfiducia nei confronti del segretario Beccari, lunedì si fisserà la data del prossimo Consiglio.

Fissata per domani mattina la riunione dell'Ufficio di Presidenza che dovrà fissare la data della seduta del Consiglio Grande e Generale per la trattazione della mozione di sfiducia presentata da Libera, Rf e Mis nei confronti del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari. Non devono trascorrere oltre 7 giorni dalla presentazione della mozione quindi il Consiglio dovrà tornare a riunirsi un'altra volta, prima del 31 dicembre. Domani i si conoscerà quindi il giorno esatto.

