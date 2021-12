Nasce “SanMarinoinAzione”, gruppo estero del movimento di Calenda

Nasce “SanMarinoinAzione”, gruppo estero del movimento di Calenda.

In Repubblica si è costituito “SanMarinoinAzione”, che fa riferimento al movimento politico di Carlo Calenda. “È formato - spiega un comunicato stampa firmato da Marcella Michelotti e Samuele Menicucci - da cittadini italiani o con doppia cittadinanza, residenti a San Marino, uniti dalla condivisione del pensiero liberal-democratico, riformista ed europeista e dal coraggio per agire, dalla competenza per fare, dalla serietà per gestire con pragmatismo l’amministrazione del bene comune”. E si pone in contrapposizione a sovranismi e populismi. Il gruppo estero è formato da 28 realtà presenti in tre continenti, di cui 17 in Europa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: