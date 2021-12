Nasce SanMarinoinAzione

In questi giorni si è costituito SanMarinoinAzione , gruppo estero a San Marino di Azione , il movimento politico fondato in Italia da Carlo Calenda. Il gruppo è costituito da cittadini italiani o con doppia cittadinanza, residenti a San Marino, uniti dalla Condivisione del Pensiero liberal-democratico, riformista ed europeista e dal Coraggio per agire, dalla Competenza per fare, dalla Serietà per gestire con Pragmatismo l’Amministrazione del Bene Comune. Alternativa ai sovranismi ed ai populismi, Azione crede nella partecipazione attiva dei cittadini e nella attenzione alla persona, dando una voce speciale ai giovani e alle donne, gli attori del domani, in un mondo che va reso più sostenibile.

Azione si è strutturata in Italia in “aggregazioni spontanee che promuovono nel loro territorio la partecipazione attiva al movimento”. Anche gli italiani all’estero possono partecipare ed essere protagonisti attivi della vita del partito; fin dall’inizio di questo percorso esiste in Azione il gruppo Estero che attualmente è formato da ventotto realtà presenti in tre continenti: America, Asia ed Europa. Di queste realtà, tra cui San Marino in Azione, diciassette sono europee! Azione guarda con decisione “all’Europa delle Istituzioni comuni” convinta che solo con un’Europa veramente unita si possono garantire i necessari livelli di benessere, sicurezza e solidarietà che la gente chiede e di cui ha bisogno.

Per partecipare a SanMarinoinAzione, i residenti a San Marino con cittadinanza italiana possono iscriversi ad Azione ( www.Azione.it) per il 2022 e verranno inseriti nel gruppo. Iscriversi entro il 15 dicembre consente di partecipare alle votazioni del Collegio Estero per il Primo Congresso di Azione che si terrà a Roma il 18-20 febbraio 2022. Insieme daremo voce alla visione di Azione anche a San Marino e Insieme lavoreremo per un mondo migliore.

Referenti per il gruppo : Marcella Michelotti e Samuele Menicucci Per info scrivere a sanmarinoinazione@gmail.com.

Comunicato stampa

SanMarinoinAzione