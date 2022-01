CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Nomine: Francesco Bongarrà Presidente Autorità Garante Informazione, Umberto Rapetto Presidente Autorità Garante Dati Personali

In Consiglio effettuate alcune nomine. Walter Guidi, indicato dal Pdcs, subentra nel Consiglio Direttivo di Banca Centrale a Martina Mazza che si era dimessa nello scorso mese di giugno. Nominata anche l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Umberto Rapetto, designato dal Pdcs, assume il ruolo di presidente (dopo essere stato vice-presidente) e subentra al dimissionario Nicola Fabiano, che ha lasciato con una polemica lettera di dimissioni. Come membri effettivi RF ha designato Elia Santi e Rete ha confermato Patrizia Gigante. Nominata anche l'Autorità Garante per l'Informazione. La Segreteria all'Informazione ha indicato come Presidente Francesco Bongarrà. La Consulta per l'Informazione ha designato Davide Gasperoni (radio e tv) e Matteo Selleri (carta stampa, testate on line); Libera ha confermato Alessandro Urbinati e la maggioranza Alessandro Bronzetti. Alla Presidenza della Autorità della Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione, Rete ha indicato Stefano Mele. Fabrizio Lonfernini entra, su proposta di Libera, nel comitato amministratore Fondiss.

