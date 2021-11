Privacy: Nicola Fabiano si dimette da Presidente dell'Autorità

L'avvocato Nicola Fabiano si è dimesso dalla carica di Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Nella lettera con cui ha rassegnato le dimissioni esprime “disagio istituzionale” per non essere neppure stato informato della nomina – poi rinviata - dell'Autorità prevista all'ordine del giorno dell'ultima sessione consiliare. Fabiano ribadisce anche il suo dissenso rispetto alle modifiche della legge 171/2018 che, a suo parere, hanno prodotto una “forte limitazione del fondamentale requisito della indipendenza dell'Autorità, privata di un ufficio proprio”.