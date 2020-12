SESSIONE DI BILANCIO Notte in bianco Consiglio: dalle 21 di ieri oltre 15 ore di lavori senza interruzioni 229 emendamenti. Approvati articoli su titoli irredimibili, maxi-prestito da mezzo miliardo e fondo straordinario da 100 mln per il rilancio dell'economia. Approvato emendamento Mis su estensione a giugno dei prestiti garantiti

Consiglio riunito senza soluzione di continuità per oltre 15 ore dalle 21 di ieri sera, per la legge di Bilancio. Considerata l'imponente numero di emendamenti – precisamente 229 – l'Ufficio di Presidenza ha deciso di non interrompere la seduta e proseguire. Notte in bianco dunque per i consiglieri, ma anche per il personale della Segreteria Istituzionale e i corpi di guardia. Approvati finora i primi 6 dei 74 articoli della manovra, tra cui l'emissione di titoli irredimibili del debito pubblico destinati a Cassa di Risparmio, l'acquisizione di risorse per 500 milioni mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico e il Fondo straordinario da 100 milioni a sostegno del rilancio dell’economia.

Ok dell'aula ad solo emendamento d'opposizione: quello presentato da Rossano Fabbri (Mis) che, alla luce della crisi determinata dalla pandemia, estende a giugno la fidejussione dello Stato per prestiti a imprese e famiglie. Le modifiche al Bilancio proposte da Libera e in numero ancora maggiore da Repubblica Futura sono state sistematicamente respinte, anche se in diversi casi dai banchi della maggioranza e del Governo è stato preannunciata l'intenzione di considerare i suggerimenti in futuri provvedimenti legislativi. Dopo le forti contrapposizioni di ieri, sul prestito ponte, il clima in aula si è rasserenato anche se non sono mancati piccati botta e risposta tra Rete e Repubblica Futura, in particolare tra i rispettivi capigruppo Matteo Zeppa e Nicola Renzi.





