GIUNTE 2020 Nove Capitani, per nove Castelli Completato lo scrutinio delle preferenze con i nomi di tutti i consiglieri delle nuove Giunte. Soddisfazione di Rete e del Comites

Tre Capitani di Castello confermati e sei nuovi. Concluso anche il conteggio delle preferenze per i consiglieri di Giunta.

Nel pomeriggio a Palazzo Pubblico l'Ufficio Elettorale Centrale ha proceduto al conteggio di verifica delle schede scrutinate. Tutti confermati i risultati e, all'indirizzo internet www.elezionigiuntedicastello.sm, è possibile anche conoscere i nomi di tutti i consiglieri entrati nelle nove giunte. Ieri si sono recati alle urne poco più di 4 elettori su 10. L'affluenza generale è stata infatti del 41,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2014.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel Castello di San Marino Città confermato Capitano Tomaso Rossini. A Serravalle ha vinto Roberto Ercolani. Superato il quorum di validità del 35% di affluenza in tutti e cinque i castelli dove si presentava una sola lista: Barbara Bollini, a Borgo Maggiore, sarà l'unico Capitano donna; Giacomo Rinaldi si conferma a Montegiardino; Giorgio Moroni diventa il primo cittadino di Fateano; Marcello Andreani ha vinto a Domagnano ed Enzo Semprini è il nuovo Capitano di Acquaviva. Battaglia all'ultimo voto a Fiorentino dove Claudio Mancini ha battuto di soli sei voti Nicoletta Canini. A Chiesanuova resta alla guida del Castello Marino Rosti.

Tra le prime reazioni politiche quella del Movimento Rete. Sottolineata l'ottima organizzazione della macchina elettorale che, con il coordinamento della Segreteria Interni, ha garantito, in tempi di Covid, sicurezza ai seggi e diritto di voto alle persone in quarantena o in isolamento domiciliare. Commentata positivamente anche la novità del diritto di voto ai non sammarinesi, se residenti da almeno 10 anni. Aspetto quest'ultimo molto apprezzato dal Comites che tra l'altro ha contribuito attivamente alla nuova legge che ha aperto a questa possibilità.

Riguarda la diretta della spoglio con i risultati delle elezioni

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: