Elezioni Giunte: Rete ringrazia candidati e "macchina elettorale"

RETE esprime sincere congratulazioni ai nuovi Capitani di Castello eletti nella giornata di ieri. Un ringraziamento e complimenti per l’impegno profuso durante la campagna elettorale ai candidati di tutte le liste, che hanno messo il cuore e la faccia per una sfida che non si presentava per niente facile. Un po’ ovunque si nota un calo delle affluenze totali rispetto alle ultime amministrative del 2014, ma il quorum è stato raggiunto in tutti i Castelli e di questo ringraziamo la cittadinanza. Un risultato tutt’altro che scontato considerato il grosso deterrente che è stato il clima da Covid, che ha generato la paura del contagio soprattutto nelle persone anziane. In quest’ambito, si deve evidenziare l’ottima organizzazione di tutti gli uffici, i servizi e il personale coinvolto che, con il coordinamento della Segreteria Interni, ha garantito non solo il corretto svolgimento delle operazioni di voto, ma anche il fattore sicurezza e il diritto all’esercizio di voto anche alle persone in quarantena o in isolamento presso le proprie abitazioni. In questo contesto, per la prima volta, anche i non sammarinesi residenti da almeno 10 anni hanno potuto scegliere i propri candidati una novità introdotta dalla riforma che è stata approvata nel settembre scorso, i cui effetti saranno meglio apprezzati nel corso del tempo. Una riforma che ha contribuito anche a ridare importanza, operatività e maggiore autonomia alle Giunte di Castello che potranno ora coglierne i frutti. Ancora un augurio di buon lavoro a tutti Capitani e a tutti coloro che risulteranno eletti come membri di Giunta.

c.s. Movimento RETE