Il Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica, ha designato quale candidato il Consigliere Rossano Fabbri, alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile 2024 al 1° ottobre 2024. Il Psd che fa parte della lista Npr, come già esplicitato in Consiglio Grande e generale, non sosterrà la sua candidatura.