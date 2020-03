PA ALLARGATA Nuove disposizioni su chiusura e operatività minima di uffici pubblici e Poste

Nuove disposizioni su chiusura e operatività minima di uffici pubblici e Poste.

Emergenza Coronavirus: nuovi cambiamenti nel Servizio Pubblico Allargato. Con una delibera il Congresso di Stato dispone la chiusura degli uffici postali nel pomeriggio e il sabato mattina oltre alla riduzione degli orari di apertura di Arrivi e Partenze. Il recapito nelle zone postali avverrà a giorni alterni e solo di mattina. Riguardo all'AASS, chiudono tutti gli sportelli aperti al pubblico. Si specifica che l'utenza può contattare i servizi tramite richiesta telematica o telefonica. I cimiteri apriranno solo per consentire le sepolture che saranno svolte dal lunedì al sabato e a cui potranno partecipare solo i familiari più stretti. Nella delibera sono elencati nel dettaglio operatività e chiusure dei vari Uffici e Dipartimenti. L'emergenza sanitaria riorganizza anche l'attività dell'Iss definendo fra servizi indispensabili; essenziali e solo urgenze. Per ortopedia, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, cardiologia, medicina riabilitativa, pediatria e servizi specialistici vale la sola urgenza.

