Nuovo decreto: frizioni in maggioranza, Ciavatta dalla Reggenza

Cresce l'attesa, in vista del varo – forse già in giornata -, di un nuovo Decreto Legge per il contenimento del Covid, con un inasprimento delle misure; e ciò in ragione dell'altissima circolazione virale in territorio. Possibili, fra le altre cose, un aumento delle prescrizioni sanitarie per attività come bar e ristoranti, e disposizioni riguardanti l'obbligatorietà del green pass. Ma a livello politico, in seno alla maggioranza, non sarebbero mancate frizioni. E il Segretario Ciavatta, nelle scorse ore, si sarebbe rivolto alla Reggenza.