Nuovo passo verso la riaggregazione delle forze socialiste, PSD incontra Elego.

“Unire le forze politiche che si ispirano ai valori e ideali socialisti”. Il confronto si allarga: dopo la volontà espressa nei giorni scorsi da PSD, PS e MD di lavorare per una proposta politica unitaria, il PSD si confronta con Elego. Condivisa la necessità “di porre rimedio alla frammentazione dell’area socialista, per una nuova progettualità che dia risposte al Paese e per creare una forza capace di investire sulla futura classe politica, dando continuità alla storia socialista”. Conciliazione dell'area, utile anche rafforzare l'azione istituzionale di NPR. Annunciata la volontà di aprire un tavolo tra i 4 partiti.

