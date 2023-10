CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Opposizioni su dimissioni Simoncini: “Unica decisione possibile a tutela delle Istituzioni” Una scelta auspicata, scrivono Rete, Libera, Repubblica Futura e Demos, per liberare il Consiglio e se stesso “dall’imbarazzo” che questa situazione ha determinato

Subito dopo l'annuncio delle dimissioni di Giacomo Simoncini dal Consiglio, arriva la nota congiunta delle opposizioni. Rete, Libera, Repubblica Futura e Demos parlano di una scelta auspicata, per liberare il Consiglio e se stesso “dall’imbarazzo” che questa situazione ha determinato e per tutelare “le Istituzioni, macchiate da un atteggiamento di tale natura”.

Ritenendo che l'atto indecente, compiuto nella veste di Capitano Reggente, configuri un danno per l'immagine e la reputazione dell’Eccellentissima Camera – a cui invece non è stata riconosciuto il risarcimento –, e visto che il Congresso aveva deliberato per la costituzione di parte civile, le quattro forze politiche si augurano che l'Avvocatura di Stato “valuti e abbia la possibilità di fare ricorso”. “Crediamo – continuano – che quella di dimettersi sia stata l’unica decisione possibile a tutela delle Istituzioni della Repubblica di San Marino”. Infine le opposizioni esprimono vicinanza alle vittime di molestie.

