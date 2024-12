Parigi: San Marino festeggia i 50 anni nell'Unesco con una serata di gala; ospiti Sting e Trudie Styler

In occasione dei 50 anni di San Marino nell'Unesco, dopo la visita ufficiale di ieri dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi nella sede dell'organizzazione nel cuore di Parigi, è in programma in serata un gala con un'asta i cui proventi saranno destinati al sostegno della raccomandazione Unesco 2023 sull'educazione alla pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile. All'evento, che si terrà alla 'Maison Baccarat', gli ospiti d'onore saranno Sting e la moglie Trudie Styler, diplomatici a disposizione della Repubblica dal 2021. Prevista anche una esibizione dell'artista e la presenza di ospiti e personalità di rilievo del mondo politico, scientifico, culturale e diplomatico.

Intanto nel primo pomeriggio il Segretario di Stato agli Affari esteri Luca Beccari avrà un incontro con il vice-ministro degli esteri francese, incaricato per l'Europa, Benjamin Haddad.