"Pieno sostegno" al Governo dalla maggioranza, che guarda agli obiettivi da attuare entro fine legislatura La conferma del rating Fitch "un risultato atteso ma non scontato e soprattutto necessario"

In una nota congiunta le forze di maggioranza intervengono sul report dell'agenzia Fitch, che conferma per San Marino il rating BB positivo con outlook stabile. "Un risultato atteso ma non scontato e soprattutto necessario" scrivono, in vista degli impegni che attendono l'esecutivo i prossimi mesi, ovvero il rifinanziamento del prestito internazionale, la riforma dell’IGR e l'attuazione della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.



Da qui l'invito al Governo, a cui viene ribadito "pieno sostegno", a proseguire l'attività per rendere più sostenibile lo sviluppo economico del Paese, migliorare l’operatività delle imprese e favorire l’interscambio nel mercato Europeo e incrementare i livelli di attrattività turistica.



Ribadiscono gli obiettivi da attuare prima della fine della legislatura: la definizione dell’Accordo di Associazione con l’UE, l’attuazione di un piano di emergenza per una maggiore autonomia energetica, il rifinanziamento del debito, la riforma IGR, gli investimenti per le infrastrutture nel settore turistico, la piena sostenibilità e una migliore efficienza ed ottimizzazione del sistema sanitario e sociale.



