COMUNICATO CONGIUNTO PS e Noi Sammarinesi propongono una "tregua" nella conflittualità politica

In un comunicato congiunto Partito Socialista e Noi Sammarinesi ritengono che per la politica sammarinese occorra una “tregua” nelle divisioni e nelle ostilità in una fase in cui si assiste ad una conflittualità senza precedenti, mentre il Paese – in crisi economico-finanziaria e con la pandemia che torna a mordere - richiederebbe una politica ispirata alla massima condivisione. Ps e Noi Sammarinesi auspicano dunque che l'opposizione possa dare il proprio apporto nell’interesse generale e che ciascuna forza politica in genere lasci da parte le smanie propagandistiche.

