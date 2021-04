NPR AI FERRI CORTI PS e Noi Sammarinesi sugli alleati di lista: “Hanno indebolito il progetto di NpR”

PS e Noi Sammarinesi sugli alleati di lista: “Hanno indebolito il progetto di NpR”.

Una frattura che si approfondisce in casa NPR. Partito Socialista e Noi Sammarinesi sempre più vicini, annunciando di aver riunito per la prima volta in maniera congiunta i propri direttivi, come “scelta politica – scrivono - voluta da entrambi, visto il consolidarsi di una collaborazione fattiva in ambito istituzionale”. Richiamando i motivi che hanno portato alla nascita di Noi Per la Repubblica, non manca un attacco agli alleati di lista, Psd e MD, quando scrivono: “Con rammarico, non abbiamo potuto far a meno di constatare come questo progetto sia stato indebolito con le azioni e nei fatti da alcune componenti della Lista”.

