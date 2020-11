Pubblicato nuovo Decreto anticovid: confermata da lunedì didattica a distanza per superiori

Pubblicato nuovo Decreto anticovid: confermata da lunedì didattica a distanza per superiori.

Didattica a distanza per la scuola superiore a partire da lunedì 30 novembre fino al 23 dicembre; obbligo di mascherina per studenti sopra i sei anni, salvo per consumo del pasto, attività motoria e durante le interrogazioni. Fronte ristorazione, è previsto il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli e di almeno un metro tra una persona e l’altra. Confermate le indiscrezioni della vigilia: il numero massimo è di quattro persone a tavolo. Numero che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi. Non è consentita ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica in strutture al chiuso. Per i ragazzi più grandi, invece, sono possibili allenamenti individuali.

Per palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. L’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato. Inibito, invece, l’utilizzo delle docce. Questi alcuni correttivi contenuti nell'ultimo Decreto anticovid emesso in serata e che verrà presentato domani dal Congresso di Stato. Particolare attenzione è stata dedicata alla popolazione anziana a cui è raccomandato, in considerazione dei fattori di rischio, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo.

Leggi il decreto

























File allegati Il decreto 206

