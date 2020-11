Sintomi da Covid: i numeri da contattare a San Marino

Assieme al Decreto 206, con le nuove disposizioni in materia di Covid-19 a San Marino, è stato emesso un allegato con le indicazioni sui numeri da contattare per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C). Il decreto sancisce l'obbligo, nel caso si ravvisino questi sintomi, di contattare telefonicamente il proprio medico curante.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 11:00, e dalle 14:30 alle 16:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00, le prenotazioni telefoniche si possono effettuare contattando i centri sanitari. Per accedere al Centro Salute di Murata o quello di Borgo Maggiore l'indicazione è di contattare il numero dell’infermiera/e del proprio Medico. Il Centro Salute di Serravalle è contattabile invece con il numero infermieristico dedicato 0549.994072.





Per assistenza medica urgente notturna e nei giorni festivi è attivo il numero della Guardia medica centralizzata al 331-6424748 per gli assistiti ISS residenti e soggiornanti in Repubblica.

Se si necessita invece di avere informazioni su contatti stretti, quarantene e isolamenti a domicilio, il numero da chiamare è 0549 994136. Rimane attivo anche il servizio Info Covid allo 0549 994001 per le informazioni sanitarie sull'epidemia e l'URP- Ufficio relazioni con il pubblico dell'ISS allo 0549 994561 per segnalazioni o disservizi.