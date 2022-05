Rapporti San Marino-Italia, PS: “La diplomazia lavori per ripristinare fiducia” Il Partito Socialista prosegue le consultazioni con le forze politiche, a partire dalla maggioranza e fissa la priorità nei rapporti con l'Italia

Mentre fa il punto sulla trattativa in corso con l'Unione Europea, il Partito Socialista focalizza l'analisi sul rapporto italo-sammarinese. Relazioni a lungo feconde e fatte di collaborazione, ma che da qualche tempo – scrive – si sono fatte più complicate, sia per la complessità del momento storico internazionale, sia per i mutamenti politici avvenuti, negli anni, in entrambi i Paesi. Chiede sia dato nuovo impulso, a partire dagli sforzi che la diplomazia deve compiere per tornare ad un “rapporto di fiducia convinta e che faccia considerare San Marino una opportunità – dice – e non un problema”. Rapporto rinnovato anche nel contesto allargato e in chiave europea perché il percorso di allineamento che San Marino ha avviato dal 2008 possa garantire tutti gli interlocutori internazionale, a partire dall'Italia. E perché la stessa trattativa con l'UE non porti allo scavalcamento dell'Italia, ma anzi rafforzi la collaborazione. Un rapporto – scrive il PS - che deve rimanere privilegiato anche se non esclusivo e – aggiunge – punto di forza nella ricerca di spazi possibili rispetto alla sovranità del Paese.

