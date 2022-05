Consiglio Giudiziario all'esito della seduta del 30 maggio 2022

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri 30 maggio 2022, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti, la seduta del Consiglio Giudiziario. Nell’ambito del comma comunicazioni della Presidenza, dopo le comunicazioni di rito da parte dell’Ecc.ma Reggenza e a seguito del riferimento del Dirigente, il Consiglio ha posto l’attenzione alle recenti notizie di stampa esprimendo ampia ed unanime condivisione delle parole del Dirigente. Il Consiglio ribadisce la correttezza del suo operato nell’ambito delle situazioni descritte nonché l’opportunità di adottare un comunicato stampa, stigmatizzando l’utilizzo, da parte di terzi, di toni e comportamenti non consoni alla dialettica giudiziaria. Condivide l’auspicio, effettuato dal Dirigente, che quanto da lui dichiarato in sede di Commissione Affari di Giustizia e gli esiti del relativo dibattito possano essere resi pubblici. In un clima di ampia condivisione si è poi proceduto alla nomina del Commissario della Legge avv.to Giovanni Belluzzi a Giudice incaricato dell’istruttoria preliminare dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei Magistrati come previsto dall’art. 16, comma 2 della legge costituzionale n. 1/2021. Allo stesso modo, è stato nominato Giudice d'Appello incaricato degli incombenti di cui all'art. 16, comma 4 della legge costituzionale 7 dicembre 2021, n. 1 il prof. Avv. David Brunelli. Con l’unanimità dei presenti il Consiglio ha poi provveduto alla nomina del dott. Giacomo Fumu quale Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d’appello in esito ad avviso pubblico di vacanza per la medesima posizione, così contribuendosi a completare l’organico dei Magistrati anche in tali cruciali ruoli. All’ultimo punto all’ordine del giorno si è affrontato il tema della predisposizione del Portale della Giustizia di cui all’art. 19 del Regolamento del Consiglio Giudiziario. Dopo ampia discussione l’Organo ha adottato, all’unanimità dei presenti, delibera con la quale si è incaricato l’Ufficio di Segreteria di adeguare il sito del Consiglio Giudiziario ai fini dei rituali adempimenti di pubblicità previsti dalla suddetta norma. Precisando che, entro il 31 dicembre 2022, l’Ufficio di Segreteria dovrà riferire al Consiglio Giudiziario sullo stato della modifica intervenuta e sulla necessità di migliorie, adeguamenti o ulteriori realizzazioni.

c.s. Consiglio Giudiziario