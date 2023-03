CONSIGLIO D'EUROPA Rapporto Coe su San Marino, la maggioranza: "Un successo"

“Un successo per San Marino”: così la maggioranza commenta il rapporto sul monitoraggio del Consiglio d'Europa pubblicato ufficialmente ieri. C'è soddisfazione nei partiti di Governo, che rimarcano il passaggio in cui il COE loda il Titano per la sua “vasta e imponente gamma di meccanismi di consultazione istituzionale e di strumenti di democrazia diretta”. Il report finale – scrivono - non porterà ad ulteriori approfondimenti e monitoraggi.

“È stato centrato il non semplice compito di spiegare il funzionamento di un piccolo stato come il nostro, che ha preservato nelle istituzioni tradizioni secolari, a partire da quello della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale, la mancanza del Primo Ministro ed il consiglierato part-time”. L'interesse e l'ammirazione di Strasburgo nei confronti dei tanti istituti di democrazia diretta non possono che inorgoglire tutto il Paese indipendentemente dalle posizioni politiche – continua la maggioranza.

Riguardo ai rilievi sollevati, come quello sullo squilibrio tra potere legislativo ed esecutivo, c'è l’impegno a recepire le raccomandazioni. Soddisfa l’azione del governo rispetto all’assetto della giustizia, che raccoglie – conclude la nota - un'ulteriore larga promozione della Commissione di Monitoraggio del Consiglio d’Europa.

