Lodato oggi San Marino per la sua “vasta e imponente gamma di meccanismi di consultazione istituzionale e di strumenti di democrazia diretta”

Le forze politiche di maggioranza evidenziano l’importante risultato di paese evidenziato dal comunicato e soprattutto dal rapporto finale sul monitoraggio del Consiglio d’Europa su San Marino pubblicati ufficialmente ieri, che non porterà ad ulteriori approfondimenti e monitoraggi.

È stato centrato il non semplice compito di spiegare il funzionamento di un piccolo stato come il nostro che ha preservato nelle istituzioni tante tradizioni secolari, a cominciare da quello della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale, la mancanza del Primo Ministro ed il consiglierato part-time.

Anzi: i tanti istituti di democrazia diretta hanno destato interesse ed ammirazione da parte di Strasburgo, le cui parole di elogio non possono che inorgoglire tutto il Paese indipendentemente dalle posizioni politiche.

Di grande importanza la visita effettuata a San Marino ad ottobre dai relatori Hunko e Badea, nella quale il dialogo con tutte le maggiori istituzioni politiche e costituzionali del Paese, l’informazione, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni non governative, ha mostrato contemporaneamente la ricchezza civile e la coesione della nostra Repubblica che ruota attorno ai valori della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo, come osservato nel testo del rapporto.

I rilievi sollevati sono in ogni caso da tenere in considerazione e l’impegno a recepire le raccomandazioni, come sempre in questi ultimi anni, sarà al centro dell’attività della maggioranza. In particolare è da rilevare che l’azione del governo rispetto all’assetto della giustizia, come già ampiamente rilevato dalla già avvenuta analisi del GRECO, raccoglie una ulteriore larga promozione nelle parole della Commissione di Monitoraggio del Consiglio d’Europa.

Un sentito ringraziamento a coloro i quali, su tanti livelli, si sono prodigati per l’ottenimento di questo traguardo, di prestigio per la Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Movimento Civico Rete

Noi Per la Repubblica

Domani Motus Liberi

Gruppo Misto di Maggioranza