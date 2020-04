REPORT FMI Repubblica Futura: "Il percorso intrapreso dal nostro Paese negli anni passati non va fermato"

Repubblica Futura torna sul report del Fondo Monetario soffermandosi per lo più sulle questioni bancarie. “Anche nella gestione degli NPL, l'FMI – scrivono - dà atto che il passato Governo aveva imboccato la giusta direzione, mentre dai confronti avuti con l’attuale Esecutivo e dai dati acquisiti, gli esperti di Washington hanno maturato timori sulla futura gestione “non chiara” dei crediti non performanti che ora si intende porre in essere, con la creazione di una Asset Management Company a partire da quel che resta di Banca Nazionale Sammarinese. Anche alla luce dell’acuirsi della crisi dovuto all’emergenza pandemica, - conclude RF - crediamo che il percorso intrapreso dal nostro Paese negli anni passati non vada fermato, ma che sia il momento di scelte coraggiose per mettere in sicurezza la Repubblica e trasformare questi momenti di gravi difficoltà in opportunità per la ripresa”.



