Repubblica Futura risponde a Rete: "Preoccupati per l'economia e le prospettive di San Marino" Prosegue il botta e risposta al vetriolo tra RF e movimento

“Sono ormai evidenti i miasmi di un movimento in decomposizione politica che ha come unica ragione d’essere quella di difendere i capi al governo per mettere in sicurezza le sedie ben pagate che occupano” sono le dure parole con cui RF risponde a Rete, continuando un botta e risposta che prosegue da giorni. “Nulla che comprovi la partecipazione di RF alle malefatte che le vengono addebitate” si legge nella nota che accusa il governo, di cui Rete fa parte, di inadeguatezza e il movimento di avere distrutto il Tribunale per evitare guai giudiziari a Ciavatta .“Perché non dice quanto è costato, in termini di quattrini dello Stato, - si legge- questo passaggio dopo la rimozione forzata del cda di Cassa di Risparmio necessaria per ritirare la querela di Cassa contro il segretario alla Sanità?"

