Rete all'attacco, basta "alla strategia dell'alta tensione su giustizia" E parla di volontà di insabbiamento da parte di RF

“Non basta stracciarsi le vesti sul processo Mazzini, bisogna scandalizzarsi contro tutti i comportamenti portati avanti da Grandoni, Buriani o Guidi” in un comunicato Rete accusa RF di volontà di insabbiamento di fatti che sarebbero emersi dalla commissione d'inchiesta su Banca CIS “solo ora- scrive Rete- siamo in grado di ricostruire il puzzle criminale assemblato nell'arco di un quindicina d'anni – con l'apogeo raggiunto durante il governo di Adesso.sm- e individuare quelle responsabilità che devono essere perseguite. “L'alta tensione mediatica che si cerca ancora di alzare per creare confusione ed incertezza - conclude - non è più accettabile e non incanta più nessuno ”.



