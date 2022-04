Rete: bene i rinvii i a giudizio ma "ci aspettiamo le scuse" di chi ci dava dei visionari

Per il Movimento Rete i recenti rinvii a giudizio spiccati dal Tribunale nei confronti di Marino Grandoni, Daniele Guidi, Francesco Confuorti e molti dei loro affiliati rappresentano un passaggio storico per ricreare un rapporto di fiducia fra la cittadinanza, la politica e il potere giudiziario. Rete esprime soddisfazione nel vedere che gli abusi e i crimini che ha denunciato sin dal 2017 stiano trovando un Tribunale capace e disposto ad andare fino in fondo ma – afferma il movimento - “ci aspettiamo anche le scuse e un mea culpa da parte di chi, per anni, ci ha additati come visionari, negando persino l'esistenza di Francesco Confuorti, definito "fantomatico"”.