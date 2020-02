Rete ricorda Nicolini, a un anno dalla scomparsa

Rete ricorda Nicolini, a un anno dalla scomparsa.

Ieri il ricordo di Attivamente, oggi quello di Rete, a un anno dalla scomparsa di Gabriele Nicolini, Presidente Onorario del Movimento. “Uomo generoso e costantemente attivo nell'ambito dell'associazionismo, dal 2012 ha sempre sostenuto tutti noi, assiduamente presente ad ogni nostro incontro e iniziativa – scrive Rete - lo ricordiamo come un punto di riferimento, un esempio di grande lealtà, sensibilità e umanità”. Rete ne fissa i valori trasmessi: “lottare per la verità e la giustizia, proprio come il suo testamento ideologico ci ha insegnato: 'La libertà deve essere la nostra bandiera, la giustizia il nostro grido di battaglia, la verità la nostra arma contro la mafia'



I più letti della settimana: