Rete: Rondelli, Spagni Reffi e Zonzini smentiscono le dimissioni

Paolo Rondelli, Alberto Giordano Spagni Reffi e Giovanni Maria Zonzini intervengono per smentire la notizia delle loro dimissioni dal movimento Rete, riportata dal quotidiano La Serenissima. Si tratta, scrivono in una nota, di una notizia "falsa e destituita di ogni fondamento". "Nessuno di noi, - scrivono i consiglieri - infatti, ha rassegnato le proprie dimissioni né dal Movimento, né dal Gruppo Consiliare, né da altri organismi". I tre specificano di non essere stati contattati dalla redazione del quotidiano per una conferma o smentita della notizia della fuoriuscita. Ieri Grazia Zafferani e Sandra Giardi, fondatrici del movimento, hanno rassegnato le loro dimissioni.

