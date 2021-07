RETE: smentita dimissioni Rondelli, Spagni Reffi e Zonzini

Con riferimento alla notizia della nostra fuoriuscita dal Gruppo Consiliare di RETE per confluire nel gruppo misto a sostegno della maggioranza riportata anche in prima pagina dal quotidiano La Serenissima, siamo a comunicare quanto segue: la notizia riportata dalla Serenissima è falsa e destituita di ogni fondamento. Nessuno di noi, infatti, ha rassegnato le proprie dimissioni né dal Movimento, né dal Gruppo Consiliare, né da altri organismi. Comunichiamo altresì che nessuno di noi è stato contattato né ieri né mai dalla redazione de La Serenissima per una conferma o una smentita della notizia della nostra fuoriuscita: auspichiamo che, in futuro, chi opera nel settore dell’informazione voglia premunirsi di verificare quanto scrive, non assumendo per vero ogni pettegolezzo messo artatamente in giro senza neppure contattare i diretti interessati. Tanto si doveva.

Comunicato stampa

Paolo Rondelli

Alberto Giordano Spagni Reffi

Giovanni Maria Zonzini

Movimento Civico Rete