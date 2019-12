CORTOCIRCUITO RF agli improvvisati 'elettricisti' di Libera: "Resta il peso degli errori compiuti"

Archiviate le consultazioni, che hanno portato alla formazione del Governo Dc-DiM-NpR, Repubblica Futura ironizza “sugli improvvisati elettricisti di Libera”, riferendosi a quelli che hanno staccato la spina al Governo uscente, causando "un cortocircuito" - scrivono - equivalente ad “un vero e proprio disastro politico”. “Dopo averli visti vivere nell’illusione di potersi riciclare in altre ammucchiate politiche che non li hanno ritenuti affidabili, - insiste Rf - rimane il peso degli errori compiuti e la consapevolezza di un pericolo molto concreto di restaurazione di un passato quasi fatale per il nostro Paese e di molti grandi problemi da affrontare”. Repubblica Futura afferma, infine, la coerenza del proprio percorso politico, assicurando di voler lavorare, nel ruolo di opposizione, nell’interesse del Paese, “ senza lasciarsi andare – concludono - alla becera demagogia e agli insulti che abbiamo visto mettere in campo nella legislatura passata”.



