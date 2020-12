RF: Quale il ruolo del marito della Tomasetti rispetto al sistema finanziario sammarinese? Una serie di punti interrogativi nel comunicato di Repubblica Futura

La recente notizia uscite sulla stampa italiana che riguarda un sammarinese, già dirigente di un istituto di credito, legato all'acquisto di mascherine per l'emergenza Covid diventa occasione per RF di fare un appello al governo perché, “in una fase in cui si richiama da più parti al legittimo orgoglio nazionale- assistiamo senza fiatare ad una gestione italocentrica di alcuni settori ed a una sovranità (la nostra) demandata al tribunale di Roma in merito a vicende che- ne siamo convinti- debbano essere chiarite una volta per tutte”. A cominciare dal ruolo che ha il marito della Tomasetti rispetto al sistema finanziario sammarinese. Qui il comunicato di Repubblica Futura



