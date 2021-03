Rf replica a Rete: "Siamo il Paese europeo che ha iniziato le vaccinazioni più tardi di tutti gli altri"

Repubblica Futura replica alle dichiarazioni di Rete che, in un comunicato, aveva parlato di “critiche dissennate e autodistruttive” da parte delle opposizioni su campagna vaccinale e Sputnik. Rf si chiede se Rete si sia "accorta" che "siamo il Paese europeo che ha iniziato la campagna vaccinale più tardi di tutti". L'accordo che il segretario alla Sanità Ciavatta ha firmato con l'Italia sull'approvvigionamento, attacca Repubblica Futura, "è stato un fallimento". "Siamo il secondo Paese con più morti al mondo in rapporto alla popolazione", si legge ancora nella nota. Riferimento, poi, ai ristori. "Siamo tra i pochissimi Paesi - sostiene la forza politica di minoranza - che non ha dato alcuni ristoro alle attività economiche".

Leggi il comunicato integrale

